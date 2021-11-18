مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 9 أشخاص بحادثي سير منفصلين، فيما اصيب شخص بشجار مسلح شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع نتيجة انقلاب عجلة نوع بيك اب في منطقة ابو غار جنوبي محافظة ذي قار وأدى لوفاة 3 أشخاص؛ هم رجل وامرأتين اثنتين".

وأضاف أن "حادثا آخر وقع على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية، نتيجة انقلاب عجلة وادى لإصابة 6 أشخاص بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة"، لافتا إلى أن "جميع المصابين هم من اهالي العاصمة بغداد".

من جانب اخر، أفاد مصدر أمني بوقوع نزاع عشائري بناحية المنار شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة وادى لسقوط جريح واحد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا وقع بين عشيرتي (البو عوض والسويف) واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، نتيجة خلاف على مد مشروع أنابيب مياه في المنطقة"، مؤكدا ان "الجريح تم نقله إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وأشار الى ان " قوة أمنية طوقت مكان النزاع العشائري وفرضت هدنة بين الطرفين لمدة يومين ".