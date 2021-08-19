مصرع وإصابة 9 زائرين بحادث سير مروع على طريق كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بمصرع وإصابة 9 زائرين بحادث سير مروع على طريق كربلاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن حادثاً مرورياً يقع على طريق بابل-كربلاء يؤدي الى مصرع ٣ واصابة ٦ من الزائرين المتوجهين لكربلاء لأداء زيارة عاشوراء.

وانطلقت منذ يوم أمس حشود الآلاف من الزائرين من مناطق وسط وجنوب العراق صوب كربلاء لأحياء مراسم ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي واهل بيته واصحابه.

وقُتل الإمام الحسين بن علي ومعه كوكبة من أهل بيته وأصحابه علي يد جيش تابع لثاني خلفاء بني أمية يزيد بن معاوية في "واقعة الطف" أو ما تعرف تاريخيا بأسم معركة كربلاء التي حدثت في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة .