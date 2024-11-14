مصرع وإصابة 8 أشخاص بينهم لبنانيون ورجل أمن عراقي بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع وإصابة 8 أشخاص، بينهم لبنانيون ورجل أمن عراقي، بحادث سير على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادث سير وقع بين عجلة عسكرية (تابعة لشخصية سياسية) تقل لاجئين لبنانيين ومركبة أخرى من نوع لاندكروزر على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية جديدة الشط في محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع عنصر أمني عراقي ولبنانيين اثنين من عائلة واحدة، وإصابة 5 أفراد من العراقيين واللبنانيين".