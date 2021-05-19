سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير مروع على طريق تكريت - كركوك (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-05-19T11:35:55+0000
مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير مروع على طريق تكريت - كركوك (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين يوم الأربعاء بمصرع واصابة 7 مدنيين بحادث سير على طريق تكريت – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اثنين من المدنيين لقوا حتفهم وأُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة جراء تصادم وانقلاب 3 عجلات على طريق تكريت- كركوك" مبينا ان "اسباب الحادث وجود مطب في الطريق لم تتمكن احدى العجلات من تحديده".

 واضاف ان "فرق الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا والمصابين الى الطب العدلي والمستشفى".

وتشهد عدة محافظات عراقية حوادث سير متواصلة بسبب رداءة منظومة الطرق او عدم الالتزام بقواعد السير المرورية.

related

صور .. جرحى بحادث سير لعجلة للبنك المركزي محملة بالاموال قرب كركوك

Date: 2020-08-26 11:12:10
صور .. جرحى بحادث سير لعجلة للبنك المركزي محملة بالاموال قرب كركوك

وفاة ثلاثة اشخاص بحادثين في كركوك

Date: 2019-09-20 22:28:25
وفاة ثلاثة اشخاص بحادثين في كركوك

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بحادث مروّع جنوبي العراق

Date: 2021-03-15 10:12:54
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بحادث مروّع جنوبي العراق

مصرع واصابة 19 شخصا بحادثين في كركوك والسليمانية

Date: 2021-04-07 10:39:52
مصرع واصابة 19 شخصا بحادثين في كركوك والسليمانية

وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

Date: 2021-01-31 05:49:54
وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

وفاة واصابات بحادث سير لموكب وزير الداخلية قرب تكريت وخلل فني بطائرة عودته

Date: 2020-05-16 14:22:50
وفاة واصابات بحادث سير لموكب وزير الداخلية قرب تكريت وخلل فني بطائرة عودته

جنّد أثنين من ابنائه وشقيقه بالتنظيم .. اعتقال داعشي بعد الاشتباك معه بكركوك

Date: 2020-09-01 09:13:34
جنّد أثنين من ابنائه وشقيقه بالتنظيم .. اعتقال داعشي بعد الاشتباك معه بكركوك

بعد تفجيرات كركوك.. الصدر مخاطبا الحكومة: تصرفي أو دعينا نتصرف

Date: 2019-05-31 09:46:31
بعد تفجيرات كركوك.. الصدر مخاطبا الحكومة: تصرفي أو دعينا نتصرف