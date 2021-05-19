مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير مروع على طريق تكريت - كركوك (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين يوم الأربعاء بمصرع واصابة 7 مدنيين بحادث سير على طريق تكريت – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اثنين من المدنيين لقوا حتفهم وأُصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة جراء تصادم وانقلاب 3 عجلات على طريق تكريت- كركوك" مبينا ان "اسباب الحادث وجود مطب في الطريق لم تتمكن احدى العجلات من تحديده".

واضاف ان "فرق الاسعاف والدفاع المدني نقلت الضحايا والمصابين الى الطب العدلي والمستشفى".

وتشهد عدة محافظات عراقية حوادث سير متواصلة بسبب رداءة منظومة الطرق او عدم الالتزام بقواعد السير المرورية.