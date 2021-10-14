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مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-10-14T19:14:30+0000
مصرع وإصابة 7 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع وإصابة سبعة مدنيين على طريق بغداد -كركوك شمال غرب مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، "مدنياً لقي مصرعه فيما أصيب ستة آخرون، إثر حادث تصادم مروري على طريق بغداد-كركوك قرب ناحية جديدة الشط"، 25 كم شمال غرب بعقوبة.

وأضاف أن "سيارات الإسعاف نقلت الضحية والمصابين إلى المستشفى، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

ويتصدر طريق بغداد-كركوك حوادث السير في العراق بسبب كثافة الحركة والبنى التحتية المتهالكة للطريق إلى جانب إهمال قواعد السلامة المرورية.

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