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مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثين منفصلين في السليمانية والبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-07-31T09:28:46+0000
مصرع وإصابة 6 أشخاص بحادثين منفصلين في السليمانية والبصرة

شفق نيوز/ أفادت مديرية الصحة العامة في السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، بمصرع واصابة خمسة اشخاص بحادث سير في المحافظة، فيما أودى حريق بحياة شاب في البصرة جنوبي.

وقال مدير مركز الطوارئ في قضاء جمجمال التابع للسليمانية، هلكوت حمه نجم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تقل خمسة اشخاص انقلبت، صباح اليوم، على طريق تكية جباري في ناحية قادر كرم، ما اسفر عن اصابة خمسة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 - 24 عاما".

وبين أن "أحد المصابين الخمسة ويبلغ من العمر 23 عاما، فارق الحياة متأثرا بجروح بليغة"، مشيراً إلى "نقل جثته لدائرة الطب العدلي في السليمانية".

الى ذلك، أبلغ مصدر طبي في محافظة البصرة، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً اندلع في منزل بمنطقة الموفقية وسط مدينة البصرة، اسفر عن وفاة شاب عشريني"، موضحاً أن "الحريق أتى على المنزل بشكل شبه تام".

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