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مصرع وإصابة 6 أشخاص بحوادث سير متفرقة في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-07-01T18:41:26+0000
مصرع وإصابة 6 أشخاص بحوادث سير متفرقة في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بثلاثة حوادث سير في مناطق متفرقة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، شهدت مصرع شابين أحدهما في العشرينات من العمر والآخر بعمر 19 عاما بحادثي دهس، الاول عند مدخل المدينة الشمالي، والثاني وسط احد الاحياء".

وبين أن "احد الجناة تم اعتقاله، بينما فر الثاني هاربا لجهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "الحادث الثالث كان عند سيطرة مدخل قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار، حيث تصادمت ثلاث عجلات صالون، مما تسبب بإصابة أربعة أشخاص بجروح أحدهم بحالة خطرة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية نقلت المصابين لمستشفى الحسين التعليمي وسط المحافظة لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة المتسبب الرئيسي به".

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