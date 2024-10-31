مصرع وإصابة 5 مدنيين بحوادث سير في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 5 مدنيين بثلاثة حوادث سير وقعت جنوب غربي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث الأول وقع على طريق كركوك حويجة بعد انحراف سيارة عن الطريق السريع، وأسفر عن مصرع سائقها في الحال".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة نقلت الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادثة".

وفي السياق أكد المصدر أن "حادث سير ثان وقع بين سيارة بي ام دبليو مع صهريج لنقل النفط الخام على طريق كركوك ناحية الرياض وأسفر عنه مصرع مدني وإصابة آخر تم نقل الجثة والمصاب الى مستشفى كركوك للعلاج".

وتابع المصدر أن "حادثاً ثالثاً وقع على طريق كركوك تكريت قرب الفلكة في مدخل المدينة بين سيارتين أسفر عنه اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة وتم نقلهما الى المستشفى للعلاج".