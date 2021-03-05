مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادثين متتالين أحدهما بالاسعاف جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بمصرع طفلة وإصابة أربعة من أفراد أسرتها جراء حادث سير جنوبي مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دراجة نارية تسمى محليا بـ"الستوتة" تقل أُسرة مؤلفة من أب وأم وثلاثة أطفال اصطدمت بعجلة رافعة نوع "كرين" قرب قرية الحاج سلطان الواقعة جنوبي الموصل مما أدى إلى مصرع طفلة واصابة باقي أفراد الأُسرة.

وأضاف الجرحى نُقلو الى مستشفى القيارة العام وبعدها تمت احالتهم الى مستشفيات الموصل واثناء نقلهم بعجلة الاسعاف تعرض افراد العائلة الجرحى لحادث آخر عندما كانت الاسعاف مارة بالقرب من قرية منيرة وتم نقلهم بسيارة اخرى

اما عن إصاباتهم فقد ذكر المصدر انها ما بين متوسطة وبليغة باستثناء الطفلة التي فارقت الحياة بعد الحادث الأول بوقت قصير .