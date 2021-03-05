سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادثين متتالين أحدهما بالاسعاف جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-03-05T07:30:34+0000
مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادثين متتالين أحدهما بالاسعاف جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بمصرع طفلة وإصابة أربعة من أفراد أسرتها جراء حادث سير جنوبي مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دراجة نارية تسمى محليا بـ"الستوتة" تقل أُسرة مؤلفة من أب وأم وثلاثة أطفال اصطدمت بعجلة رافعة نوع "كرين" قرب قرية الحاج سلطان الواقعة جنوبي الموصل مما أدى إلى مصرع طفلة واصابة باقي أفراد الأُسرة. 

وأضاف الجرحى نُقلو الى مستشفى القيارة العام وبعدها تمت احالتهم الى مستشفيات الموصل واثناء نقلهم بعجلة الاسعاف تعرض افراد العائلة الجرحى لحادث آخر عندما كانت الاسعاف مارة بالقرب من قرية منيرة وتم نقلهم بسيارة اخرى

اما عن إصاباتهم فقد ذكر المصدر انها ما بين متوسطة وبليغة باستثناء الطفلة التي فارقت الحياة بعد الحادث الأول بوقت قصير .

related

وفاة واصابة اشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

Date: 2019-11-30 14:22:05
وفاة واصابة اشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

وفاة واصابة ستة اشخاص بحادث مروع شرقي صلاح الدين

Date: 2020-05-12 12:02:00
وفاة واصابة ستة اشخاص بحادث مروع شرقي صلاح الدين

وفاة ثلاثة اشخاص واصابة رابع بحادثين متشابهين في ديالى والسليمانية

Date: 2020-08-24 09:18:31
وفاة ثلاثة اشخاص واصابة رابع بحادثين متشابهين في ديالى والسليمانية

وفاة شخصين وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين (صور)

Date: 2021-02-11 06:51:00
وفاة شخصين وإصابة آخرين بحادثين في محافظتين عراقيتين (صور)

مختل عقليا يقتل طفلة في الموصل

Date: 2020-05-24 09:05:21
مختل عقليا يقتل طفلة في الموصل

وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق في كركوك

Date: 2020-05-14 11:13:43
وفاة واصابة خمسة اشخاص بحريق في كركوك

وفاة ثلاثة اشخاص بحادثين في كركوك

Date: 2019-09-20 22:28:25
وفاة ثلاثة اشخاص بحادثين في كركوك

الحكومة العراقية تعلن الحصيلة النهائية لحادث التدافع بكربلاء

Date: 2019-09-10 23:26:18
الحكومة العراقية تعلن الحصيلة النهائية لحادث التدافع بكربلاء