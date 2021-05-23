مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة المثنى، يوم الأحد، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث مروري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على الطريق الدولي السريع الذي يربط المثنى بمحافظتيّ البصرة جنوباً وذي قار شمالاً، وأدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين.

وبين أنه تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي، والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويشهد الطريق الدولي السريع الذي يربط العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، وتحديداً خلال مروره بمحافظتيّ المثنى وذي قار، حوادث سير بشكل شبه يومي، بسبب رداءة الطريق والسرعة الفائقة وعدم الالتزام بشروط السلامة والأمان.