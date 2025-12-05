مصرع وإصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة على طريق بغداد-كركوك

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع شخص وإصابة 4 آخرين جراء حادث سير شمالي المحافظة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن شخصاً لقي حتفه، فيما أصيب أربعة آخرون جراء حادث سير ناجم عن انقلاب سيارة من نوع "سورنتو" على طريق بغداد-كركوك، قرب ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ هرعت إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما باشرت الجهات المختصة إجراءات التحقيق في ملابسات الحادث.