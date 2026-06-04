مصرع وإصابة 5 أشخاص بانفجار لغم من مخلفات داعش غربي الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، بأن شخصاً لقي مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لغماً أرضياً من مخلفات داعش انفجر أثناء مرور مجموعة من رعاة الأغنام في القرية العصرية التابعة لناحية اليرموك ضمن قضاء الرمادي، ما أسفر عن وفاة أحدهم في الحال وإصابة أربعة آخرين بجروح خطرة".

وأضاف أن "فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءاتها في موقع الحادث"، مبيناً أن "هذه الحصيلة أولية وقابلة للتحديث".