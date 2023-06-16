مصرع وإصابة 5 اشخاص وغرق شاب بظروف غامضة في ذي قار

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عددا من الحوادث الامنية بينها غرق شاب بظروف غامضة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 18 عاما تعرض للغرق بظروف غامضة في نهر البدعة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "ذوي الشاب طلبوا الشكوى ضد أصدقائه الذين كانوا معه".

وتابع المصدر، ان "حادث سير وقع على الطريق العام في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار بين عجلتين صالون وبيك اب، حيث تسبب بمصرع سائق إحدى العجلتين ويعمل في مكافحة متفجرات ميسان، فيما أصيب 4 آخرون بجروح".

وبين المصدر، ان"المتوفي والمصابين جميعهم من اهالي محافظة ميسان، وتم نقل الجثة للطب العدلي، فيما المصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".