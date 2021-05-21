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مصرع وإصابة 5 اشخاص بحادث في الموصل واحباط تفجير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T20:43:10+0000
مصرع وإصابة 5 اشخاص بحادث في الموصل واحباط تفجير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني ، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 5 اشخاص بحادث في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، في وقت احبطت الاستخبارات العسكرية عملية ارهابية بدراجة نارية في ديالى.

وابلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم على طريق موصل - دهوك اثر انقلاب سيارة نوع BMW واحتراقها".

ووفقا للمصدر، فأن "الحادث اسفر ايضا عن إصابة شخصيت آخرين، نقلا الى المستشفى".

وفي السياق قالت خلية الاعلام الامني، إنه "بعد ورود معلومات دقيقة ومؤكدة، نفذت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع عملية نوعية متميزة، تمكنت خلالها وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى وقوة من فوج استخبارات الفرقة الخامسة من ضبط دراجة مفخخة في بساتين العامرية بقضاء الخالص في محافظة ديالى".

وأوضحت ، ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتفجيرها تحت السيطرة واحباط مخطط تنفيذ عملية ارهابية في المحافظة كانت عناصر عصابات داعش تحاول فيها استهدفت الأبرياء، الا ان جهود مفارز الاستخبارات العسكرية كانت لهم بالمرصاد".

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