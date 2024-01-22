مصرع وإصابة 5 اشخاص بحادث سير ومقتل امرأة حاولت فض مشاجرة مسلحة في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة 5 اشخاص بحادث سير في العاصمة بغداد، التي شهدت ايضاً مقتل امرأة حاولت فض مشاجرة مسلحة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين عجلة وستوتة وتك تك ما ادى الى وفاة صاحب التك تك واصابة 4 آخرين، في منطقة الأمين الثانية شرقي بغداد".

وفي شرق بغداد، حيث مدينة الصدر، قالت المصادر إن، "مشاجرة عائلية لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما ادى الى مقتل امرأة حاولت فض المشاجرة"، مشيرة الى ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت الجاني".

ولفتت المصادر الى "انفجار رمانة يدوية كانت موضوعة بالقرب من احد الدور ضمن منطقة المعالف جنوبي بغداد ما ادى الى اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

في السياق، أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، القبض على متهم لارتكابه 10 عمليات سرقة للدراجات النارية في بغداد.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد في بيان إنها "نفذت أمر إلقاء قبض على متهم لارتكابه 10 عمليات سرقة ضمن مناطق متفرقة من جانب الكرخ ببغداد، وتمت عملية إلقاء القبض بعد أن استنجد أحد أصحاب الدراجات النارية بمفارز مكتب الخضراء حول تعرض دراجته للسرقة من قبل شخص مجهول ضمن منطقة العامرية، وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل الى المتهم والقبض عليه".

وأضافت، "لدى إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن 10 حوادث سرقة للدراجات النارية أربع منها سجل فيها أصل إخبار، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائياً وصدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".