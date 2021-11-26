مصرع 4 مدنيين بحادث مروع في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الجمعة بمصرع مدنيين وإصابة اثنين آخرين على طريق بلد -سامراء جنوبي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة ورجلاً لقيا مصرعهما وأصيب إثنان آخران بتصادم شاحنة نوع براد على طريق بلد -سامراء قرب ناحية الاسحاقي جنوبي صلاح الدين".

واضاف أن "الاسعاف نقلت الضحايا والمصابين إلى المستشفى فيما هرعت عجلات الإطفاء لإخماد حريق نشب في الشاحنة".

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب الإهمال المروري وتهالك الطرق.

وفي وقت لاحق اصدرت مديرية المرور العامة بيانا حول الحادث قالت فيه انه وقع على الطريق الرابط بين بغداد وسامراء بالقرب من جسر الرميلات بين مركبتين الأولى/نوع تويوتا مارك، المركبة الثانية/لوري بدي ثابت

وعزا البيان سبب وقوع الحادث الى السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة التويوتا وفقدان السيطرة وانحراف المركبة باتجاه السايد الثاني أدى إلى الاصطدام بالمركبة اللوري مما ادى الى وفاة اربعة اشخاص.