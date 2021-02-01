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مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث سير في خانقين

Category: أمـن

Date: 2021-02-01T10:28:48+0000
مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث سير في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الاثنين، بمصرع مدني وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال غربي قضاء خانقين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير وقع على طريق خانقين كلار قرب سيطرة باوة محمود، حيث تصادمت سيارة مدنية (بيك آب نيڤارا) مع (فورد) عسكرية، وادئ الى وفاة سائق السيارة المدنية وإصابة ثلاثة آخرين من أهالي خانقين، 105 كم شمال شرق بعقوبة، بحسب حصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية وسيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت جثة الضحية للطب العدلي والجرحى إلى مستشفى خانقين.

وتشهد ديالى تصاعداً بالحوادث المرورية بسبب تضرر منظومة الطرق وعدم الالتزام بقواعد السير المرورية.

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