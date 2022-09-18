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مصرع وإصابة 4 عناصر من سرايا السلام بحادث سير على طريق بغداد - سامراء

Category: أمـن

Date: 2022-09-18T12:22:21+0000
مصرع وإصابة 4 عناصر من سرايا السلام بحادث سير على طريق بغداد - سامراء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأحد، بمصرع وإصابة 4 عناصر من سرايا السلام بحادث سير على طريق بغداد -سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصرين من سرايا السلام توفيا وأصيب اثنين آخرين بحادث سير على طريق سامراء -بغداد"، مبينا أن "الضحايا والمصابين من سكان قضاء الحسينية شمالي بغداد وكانوا في طريقهم للالتحاق بواجباتهم الأمنية".

واكد المصدر، "نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة ونقل جثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وتشهد عدة محافظات تصاعدا بحوادث السير بسبب مشاكل الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.

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