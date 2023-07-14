مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير بين كركوك وأربيل

2023-07-14T17:42:32.000000Z

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمصرع واصابة 4 مدنيين من عائلة واحدة جراء حادث سير على طريق كركوك - أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في الستينيات من عمره لقي مصرعه واصيبت زوجته وابنتاه بجروح متفاوتة جراء انقلاب مركبة تقلهم عن مسارها في طريق أربيل- كركوك".

واضاف المصدر، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى كركوك لتلقي العلاجات اللازمة".

وتشهد المحافظات العراقية حوادث سير يومية بسبب رداءة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio