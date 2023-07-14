مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير بين كركوك وأربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بمصرع واصابة 4 مدنيين من عائلة واحدة جراء حادث سير على طريق كركوك - أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً في الستينيات من عمره لقي مصرعه واصيبت زوجته وابنتاه بجروح متفاوتة جراء انقلاب مركبة تقلهم عن مسارها في طريق أربيل- كركوك".

واضاف المصدر، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين الى مستشفى كركوك لتلقي العلاجات اللازمة".

وتشهد المحافظات العراقية حوادث سير يومية بسبب رداءة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.