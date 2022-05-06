مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم فتاة بحادثي سير وإطلاق نار في بغداد والبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بينهم فتاة بحادثي سير وإطلاق نار في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة لقيت مصرعها وأصيب والدها نتيجة حادث سير انقلاب عجلة على طريق منطقة السيبة ضمن محافظة البصرة".

وفي بغداد اشار المصدر الى "مصرع شخص نتيجة حادث سير انقلاب عجلته بالقرب من الجامعة التكنولوجيا على سريع محمد القاسم".

وفي الحادث الثالث، ووفقا للمصدر فأن "شخصاً يعمل منتسباً في وزارة الداخلية فتح النار على زوج اخته ضمن منطقة حي الجهاد ببغداد نتيجة خلافات عائلية ما اسفر عن اصابته بجروح مختلفة فيما لاذ المعتدي بالفرار".