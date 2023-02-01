مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم طبيب بحادثي سير في نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثي سير منفصلين في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طبيباً لقي حتفه بحادث انقلاب عجلته قرب ناحية الشورة الواقعة جنوب مدينة الموصل على طريق موصل بغداد".

وأضاف ان "امرأة لقيت حتفها وأصيب رجلان آخران بجروح خطيرة بحادث سير بين عجلة (بيك اب) كانوا يستقلونها وعجلة ثانية نوع سيارة أجرة في قضاء سنجار الواقع غرب الموصل"، موضحا انه "على اثر الحادث هوت العجلة التي كانت تقل الضحايا في وادٍ محاذٍ للشارع لتغرق في مياه متجمعة فيه".