مصرع وإصابة 4 أشخاص بحوادث مختلفة واعتقال متهم خطير في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل 3 حالات وفاة وإصابة واحدة، بحوادث مختلفة شمال وجنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين اثنين بقضاء النصر وناحية العكيكة توفيا نتيجة تعرضهم للغرق في نهري الغراف والفرات"، لافتا إلى أن "شخصاً ثالثاً تعرض لصعقة كهربائية بواسطة غطاس ماء داخل بستانه في قضاء الغراف شمال مركز المحافظة".

وتابع المصدر، أن "شخصا رابعا أصيب بجروح نتيجة شجار مسلح بين شخصين اثنين (عم وابن أخيه) داخل أحد المقاهي الشعبية في قضاء الشطرة، وتم نقل الجريح للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال أحد أخطر المطلوبين بتهم الإرهاب في محافظة ذي قار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "شرطة محافظة ذي قار، بالتعاون مع مديرية استخبارات ذي قار وقطعات من الشرطة الاتحادية، وبمتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر المتهمين المطلوبين للقضاء".

وبينت أن "هذه العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد أمني منسق، حيث أسفرت عن القبض على متهم خطر جداً، مطلوب وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، فضلاً عن تورطه في قضايا خطف وقتل وتسليب وجرائم أخرى متعددة".

ولفتت إلى أن "المتهم صدر بحقه حكم إعدام غيابي، وهو مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة، ويُعد من أبرز وأخطر المطلوبين للعدالة في محافظة ذي قار".