مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث سير في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير، غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح بليغة جراء تصادم مركبتين على الطريق العام بالقرب من سيطرة "حكنه" في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.

وأشار إلى أنه تم إخلاء الجريحين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما تم نقل الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد معظم المحافظات والمدن العراقية حوادث سير بشكل يومي جراء تضرر الشوارع والطرق وبالأخص الرئيسية منها، إلى جانب عدم الالتزام بحدود السرعة وتعليمات السلامة والآمان.