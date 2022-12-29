مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادثي سير في بغداد

شفق نيوز/ لقي شخص حتفه فيما أُصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الخميس، بحادثي سير وقعا في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد.

وأشار مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إلى مصرع شخص نتيجة حادث سير مروع ناجم عن اصطدام عجلتين على طريق مطار بغداد الدولي.

وأضاف أن منتسبا في جهاز مكافحة الارهاب تسبب بحادث سير حيث اصطدم بعجلة مدنية تعود لضابط برتبة ملازم اول وبعدها اصطدم بمرابطة مشتركة وتسبب بأضرار بعجلة تابعة لنجدة بغداد ما اسفر عن تضرر العجلات الثلاث واصابة 3 اشخاص بجروح طفيفة وذلك ضمن تقاطع ملعب الشعب.