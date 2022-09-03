مصرع وإصابة 3 مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم السبت، بمصرع مدني واصابة اثنين آخرين جراء حادث مروري في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدنيا يعمل مختارا لأحدى القرى لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء تصادم عجلتين على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى .

وأشار الى نقل جثة الضحية الى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

ويطلق على طريق بغداد -كركوك تسمية طريق الموت لكثرة حوادثه المميتة.

وتشهد ديالى تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.