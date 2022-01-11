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مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-11T19:30:01+0000
مصرع وإصابة 3 أطفال بانهيار سور منزل جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة ثلاثة اطفال بانهيار السور الخارجي لأحد المنازل عليهم جنوبي المحافظة، فيما نفذ مجهولون عملية سطو مسلح في النجف وسرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

وقال مصدر في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، ان "طفلتين (٧ سنوات، ٤ سنوات) لقيتا مصرعيهما فيما اصيب طفل ثالث كان بجوارهما بسبب انهيار السور الخارجي لأحد المنازل في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين ان "جثتي الطفلتين تم نقلهما للطب العدلي، فيما نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج"، ولم يوضح المصدر سبب انهيار السور.

من جانب اخر، ابلغ مصدر أمني في النجف وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين اقتحموا منزل صاحب معرض للسيارات في مدينة الكوفة وقاموا بتقييد افراد عائلته جميعا وحجزهم في إحدى غرف المنزل"، لافتا إلى أن "الجناة قاموا بسرقة اكثر من 60  الف دولار ومصوغات ذهبية من دار المجنى عليه".

واوضح ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ جريمتهم، فيما تواصل الأجهزة الامنية البحث عنهم بعد تطويقها مكان الحادث".

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