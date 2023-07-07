مصرع وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع واصابة 3 مدنيين جراء حادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة لقيت مصرعها واصيب اثنين اخرين بجروح متفاوتة جراء خروج مركبة تقلهم عن مسارها في طريق منطقة حمرين 45 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف المصدر، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة".

وتشهد ديالى حوادث سير شبه يومية بسبب الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية.