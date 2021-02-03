مصرع وإصابة 23 شخصاً بحادثيّ سير في واسط والمثنى

شفق نيوز/ شهدت محافظتيّ واسط والمثنى، يوم الأربعاء، حادثيّ سير منفصلين أوديا بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة.

وذكرت دائرة صحة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حادث سير مروري وقع على الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد، أسفر عن مصرعين اثنين وإصابة 18 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرة إلى أن الجثتين جرى نقلهما إلى الطب العدلي، فيما تم إسعاف المصابين في مستشفيات المحافظة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، في بيان ورد لشفق نيوز، أن حادث سير وقع بين دراجة نارية وشاحنة حمل نوع (تريلة) في قضاء الرميثة، أدى إلى انقلاب الشاحنة وسقوطها في مشروع بزل.

وبينت أن الحادث أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية على الفور، فيما أصيب آخران كانا يستقلان الشاحنة، مشيرة إلى أن فرق انقاذ الدفاع المدني استخدمت الآلات الهيدروليكية لقطع حطام المركبة الحمل وإخراج المصابين.

وأضافت المديرية أنه تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما اُنتشلت جثة سائق الدراجة وتم تسليمها وفق الإجراءات القانونية الى دائرة الطب العدلي.