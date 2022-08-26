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مصرع وإصابة 17 شخصاً بحادثي سير في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2022-08-26T21:03:37+0000
مصرع وإصابة 17 شخصاً بحادثي سير في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، مصرع وإصابة 17 شخصاً بحادثي سير وقعا في محافظتي البصرة وصلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع في منطقة الهارثة في محافظة البصرة بين مركبتين الاولى نوع تويوتا بيك اب والمركبة الثانية نوع كيا حمل ، بسبب السرعة الشديدة من قبل صاحب المركبة الاولى مما ادى الى فقدان السيطرة على مركبته وانحرافها الى جهة اليسار ومن ثم الى اليمين وعبوره الشارع ونزوله الى كتف الطريق واصطدامه بالمركبة الثانية التي كانت متوقفة على جانب الطريق".

واوضحت ان "الحادث ادى الى اصابة 12 شخصاً ووفاة شخصين".

كما أشارت المديرية أن "مركبتين اصطدمتا ببعضهما نتيجة السرعة الشديدة والسير عكس الاتجاه في محافظة صلاح الدين، وتسبب ذلك باصابة ثلاثة أشخاص".

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