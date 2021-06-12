مصرع وإصابة 13 شخصاً بينهم امرأة بحوادث متفرقة في عدة محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في أربع محافظات عراقية، يوم السبت، بمصرع وإصابة 13 شخصاً بينهم امرأة وانقاذ رجل من الانتحار بحوادث متفرقة شهدتها مناطق عدة.

وقال مصدر في شرطة بابل، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينات من عمره أقدم، اليوم، على الانتحار داخل منزله بقضاء الهاشمية، بعد إطلاق النار على نفسه اثر خلاف مع والده".

وبين أن "قوة أمنية نقلت جثة الضحية الى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث".

وفي ديالى، أفاد مصدر امني في المحافظة، باصابة مزارع بانفجار عبوة ناسفة في بساتين قرية زاغنية الصغيرة في ريف ناحية العبارة، (15كم شمال شرق بعقوبة)".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية مشتركة بدأت عملية تمشيط واسعة في محيط موقع الانفجار".

وإلى نينوى، شمالي العراق، قال مصدر في شرطة المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة النهرية تمكنت، اليوم، من انقاذ رجل يبلغ من العمر 50 عاماً حاول الانتحار بالقاء نفسه في نهر دجلة من جسر الحرية بالموصل".

وفي ذي قار جنوبي العراق، أفاد مصدر أمني، بمصرع وإصابة 11 مواطنا بحادث سير مروع شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي التفاصيل ذكر مصدر في شرطة المحافظة، لـوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين الجبايش والناصرية عند (مفرق الإصلاح)، بين عجلتين نوع (كيا وصالون) أدى لمصرع امرأة وإصابة 10 آخرين بجروح بعضهم بحالة خطرة".

وبين المصدر، أن "قوات أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة لدائرة الطب العدلي، والجرحى إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية"، مشيراً إلى "فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والطرف المقصر فيه".