مصرع وإصابة 11 شخصاً بتصادم مركبتين على الطريق السريع جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 11 شخصاً بتصادم مركبتين على طريق السماوة السريع جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق السماوة السريع ادى الى وفاة شخص وإصابة 10 آخرين".

واشار المصدر الى أن "أسباب الحادث هي القيادة بسرعة الشديدة من صاحب المركبة الأولى نوع ،سكانيا حمل.( سليمانية ) مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وأنحرافها إلى الإتجاه المعاكس واصدامه بالمركبة الثانية".

وتزداد حوادث السير في المحافظات العراقية نتيجة رداءة الطرق وعدم وجود العلامات المرورية فضلا عن السرعة الشديدة لسائقي المركبات.