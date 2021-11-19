مصرع وإصابة مدنيين اثنين بأنفجار ناسفة في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بمقتل مدني واصابة اخر بانفجار ناسفة جنوب غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان صياد طيور سقط ضحية واصيب اخر بانفجار ناسفة قرب مزارع متروكة لتربية الدواجن في منطقة "المرادية" 14 كم جنوب غرب بعقوبة.

وبين المصدر أن الصيادين كانا في رحلة صيد لطيور "الدراج" قرب مزارع الدواجن مشيرا الى ان الاجهزة الامنية اعتقلت 3 أشخاص قريبين من الحادث لأغراض التحقيق فيما شنت حملة تفتيش في محيط الحادث.

وتشهد مناطق جنوب غرب بعقوبة حوادث امنية بين الحين والآخر بسبب قربها من البؤر الساخنة للتنظيمات المسلحة في البساتين والقرى الزراعية.