مصرع وإصابة شخصين في أربيل والقبض على 5 مطلوبين ببابل

شفق نيوز- أربيل/ بابل

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح في أربيل، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تعرّضهما لحادث سير في المحافظة، فيما تم إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بمواد قانونية متنوعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع على طريق طقطق – سيگردكان في أربيل، عندما انحرفت مركبة عن مسارها وانقلبت على الطريق الرابط بين البلدتين".

وأسفر الحادث عن وفاة سائق المركبة في الحال، بينما أصيب الراكب الذي كان برفقته بجروح.

وفي محافظة بابل، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، الإطاحة بخمسة مطلوبين للقضاء بعمليات دقيقة في قضاء الحمزة الغربي، خلال 24 ساعة.

وقالت القيادة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "قسم مكافحة الإجرام التابع إلى قيادة شرطة بابل، ومن خلال مكتب شعبة مكافحة إجرام الحمزة الغربي، تمكّن من تنفيذ سلسلة عمليات أمنية مفصّلة ومتوالية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت تعقّب وملاحقة متهمين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية، في إنجاز أمني يعكس الجاهزية العالية والمهنية المتقدمة".

وأسفرت هذه العمليات التي نُفذت وفق عمل استخباري وميداني منظّم وفق البيان، عن إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية متنوّعة من قانون العقوبات العراقي، بواقع متهم واحد وفق المادة 446، وثلاثة متهمين وفق المادة 393، وآخر وفق المادة 456.