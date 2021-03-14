مصرع وإصابة شخصين بحادثين منفصلين والإطاحة بمتهمين في ديالى وبغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاحد، بمصرع مدني وإصابة آخر بحادثين منفصلين في مناطق ابي صيدا وخانقين، في وقت ألقت القوات الأمنية في بغداد على عدد من المتهمين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا يقود دراجة نارية لقي مصرعه بحادث دهس من قبل احد الشاحنات على طريق المنذرية – خانقين".

وأضاف المصدر، أن "الشاب صاحب كروب اجتماعي مختص بالدراجات النارية في خانقين بعنوان (هارلي للماطورات)".

وفي حادث اخر؛ أفاد المصدر نفسه بإصابة شخص جراء نزاع عائلي مع أبناء عمه في اطراف ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأكد المصدر أن "قوات الأمن تدخلت وفضت النزاع واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة".

وتشهد ديالى تصاعدا بالحوادث المرورية والنزاعات العشائرية والعائلية خلال الأعوام الثلاث الاخيرة لأسباب ودواع متعددة.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة شرطة بغداد عن تنفيذ مفارزها في الرصافة 12 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة فيما، مشيرة إلى القبض على 20 متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "مفارز المديرية تمكنت من القبض على متهم بالقتل و متهم آخر بالاغتصاب".

وتابعت أن "مفارز مديرية شرطة بغداد الكرخ نفذت 26 أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة إلى تمكن مديرية أفواج طوارئ بغداد من القبض على ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة و نصبت (42) سيطرة لتعزيز الأمن والاستقرار وتنفيذ إجراءات حظر التجوال".

ولفتت إلى أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت من ضبط 23 مخالفا مع عجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، و (3) مخالفين لعدم حملهم مستمسك رسمي".