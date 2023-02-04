مصرع وإصابة ثلاثة اشخاص بحوادث منفصلة في محافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بمصرع واصابة شخصين بحادثين منفصلين في المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع (جارجر) دهست فتى يبلغ من العمر 17 عاما وهو طالب مدرسة، بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار وانتهت حياته على الفور، فيما لاذ صاحب العجلة بالفرار لجهة مجهولة".

واضاف المصدر، ان "شجاراً مسلحاً وقع بمنطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وأدى لاصابة شاب عشريني بطلقة في الرأس نقل على إثرها للعناية المركزة في المشفى التركي"، لافتا إلى أن "الشجار اندلع بسبب خلافات مالية سابقة بين الطرفين".

وفي ديالى؛ افاد مصدر امني اليوم السبت بمصرع شاب بحادث سير في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن شابا لقي مصرعه بعد اصطدام عجلته (الستوتة) بمركبة أخرى على طريق الخالص -بعقوبة قرب منطقة الأسود (10 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف ان جثة الشاب تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.