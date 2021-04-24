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مصرع وإصابة ستة عمال بانهيار محطة وقود في ديالى (صور)

Category: أمـن

Date: 2021-04-24T07:27:51+0000
مصرع وإصابة ستة عمال بانهيار محطة وقود في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة يوم السبت بمصرع عامل وإصابة خمسة آخرين بانهيار محطة للوقود قيد الإنشاء في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، إن مفارز الإنقاذ في مركز جديدة الشط في مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى قامت بإنقاذ خمسة عمال بناء وانتشال جثة عامل آخر بعد انهيار إحدى محطات الوقود قيد الانشاء في قرية عرب برغش بذات الناحية.

وأضاف البيان أنه تم إخراج المصابين من تحت الأنقاض وإجراء الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج كذلك تم إخراج المتوفي ونقله الى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة .

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