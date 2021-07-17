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مصرع وإصابة خمسة أشخاص بينهم امرأتان بحادثين في الناصرية والموصل

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T10:09:01+0000
مصرع وإصابة خمسة أشخاص بينهم امرأتان بحادثين في الناصرية والموصل

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمني بمصرع شخصين وأصابة ثلاثة آخرين بينهم امرأتان في حادثي سير بمدينة الناصرية والموصل، وفقا لما افادت به مصادر أمنية اليوم السبت.

وأشارت المصادر لوكالة شفق نيوز، إلى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام دراجة بعجلة على الطريق العام الرابط بين الناصرية وناحية الطار.

ونوهت المصادر إلى مصرع إمرأة وإصابة ابنتها بجروح جراء حادث سير تعرضا له بالقرب من منطقة مشيرفة بالجانب الايمن من مدينة الموصل صباح اليوم.

من جهتها اعلنت وكالة شؤون الشرطة يوم السبت إنقاذ مواطن من الانتحار شمالي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ان دوريات نجدة الزهور تمكنت من إنقاذ حياة مواطن حاول الانتحار ، بوجود شخص يروم الانتحار من أعلى برج سايلو معمل الاسمنت ضمن منطقة الحسينية.

وتابع البيان أنه بعد عدة محاولات تم اقناعه بعدم الانتحار ونزوله من أعلى البرج لتم تسليمه الى مركز الشرطة اصوليا حفاظا على سلامته.

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