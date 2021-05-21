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مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم عامل تركي بحوادث متفرقة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T07:33:37+0000
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بينهم عامل تركي بحوادث متفرقة في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الجمعة ان ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بحوادث متفرقة في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن أشخاصا مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا  بأطلاق نار على شخص يعمل بائع أسماك ضمن منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد مما أدى الى وفاته وتم نقل الجثة إلى معهد الطب العدلي.

ووفقا للمصادر فقد تعرض شخص إلى إطلاق النار من مصدر مجهول ضمن منطقة المشتل شرقي بغداد أدى الحادث الى اصابة وتم نقل المصاب إلى مستشفى إبن النفيس لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر إلى سقوط شخص يعمل عاملا في شركة كهرباء "الماس" تركي الجنسية داخل حفرة في الشركة ضمن منطقة ناحية الوحدة أدى الحادث الى وفاته وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد.

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