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مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بدهس واطلاق نار واعتقال 10 أتراك بفندق في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-11-19T07:04:34+0000
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بدهس واطلاق نار واعتقال 10 أتراك بفندق في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادثين متفرقين في منطقتين مختلفتين في بغداد بينما القت القوات الامنية القبض على 10 أتراك في فندق وسط العاصمة العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصا أُصيب بطلق ناري طائش بالقرب من داره ضمن منطقة حي أور شمال شرقي بغداد، و تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج

وفي حادث آخر لقي طفل مصرعه وأُصيب آخر نتيجة حادث دهس ضمن منطقة الامين الثانية شرقي بغداد فيما لاذ الداهس بالفرار.

في غضون ذلك قال ذكر المصدر ذاته إن قوة امنية داهمت أحد الفنادق ضمن شارع السعدون وسط بغداد بعد ورود معلومات بوجود مخالفين هناك.

وأضاف أنه حيث تم القبض على ١٠ اشخاص أتراك الجنسية مخالفين لشروط الاقامة.

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