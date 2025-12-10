مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير مروع على طريق تكريت - كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شرطة مرور كركوك، يوم الأربعاء، بمصرع شخص وإصابة آخرين بحادث سير مروع على طريق تكريت - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروع وقع على طريق تكريت - كركوك جنوبي المحافظة، نتيجة اصطدام سيارة ركاب من نوع (كيا) بشاحنة حمل"، مبينا أن "الحادث أسفر عن مصرع مدني في موقع الحادث، فيما أُصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الطريق ما يزال غير مكتمل الإكساء من جهة كركوك، الأمر الذي تسبب خلال الأشهر الماضية بوقوع عدد من حوادث السير، نتيجة تضرر الطبقة المرورية وتعدد الحفريات والتعرجات على طول المقطع غير المنجز".

ولفت المصدر إلى أن "مفارز المرور باشرت إجراءاتها وتنظيم حركة المركبات".