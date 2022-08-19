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مصرع واصابة 7 أشخاص بحادث سير جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-08-19T17:44:16+0000
مصرع واصابة 7 أشخاص بحادث سير جنوبي بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، مصرع واصابة سبعة أشخاص بحادث تصادم بين عجلتين، في منطقة اليوسفية، جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حادث اصطدام حدث بين مركبتين الاولى نوع هونداي صالون والثانية نوع دايو اسبرو في منطقة اليوسفية، جنوبي بغداد، مقابل محطة وقود السيسبان (الخط السريع)".

وأضافت المديرية أن الحادث حصل "بسبب السرعة الشديدة وفقدان السيطرة على المركبة من قبل سائق المركبة الاولى والعبور على الجزرة الوسطية بالاتجاه المعاكس والاصطدام بالمركبة الثانية، مما أودى الحادث الى وفاة ثلاثة أشخاصحاواصابة أربعة".

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