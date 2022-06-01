مصرع واصابة 7 أشخاص بحادثي سير مروعين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير شمالي المحافظة، في وقت افاد فيه مصدر آخر بمصرع سائق صهريج حرقاً نتيجة انقلاب عجلته على الطريق الدولي السريع جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين توفيا وأصيب 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انقلاب عجلتهم في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين".

واضاف، أن "العائلة تعرضت للحادث بعد عودتها من حفلة زفاف"، مشيرا إلى "نقل الضحايا إلى الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى الشرقاط لتلقي العلاجات وسط نداءات بالتبرع بالدم لاسعافهم".

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية أو رداءة منظومة الطرق.

وفي السياق، قال مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة نوع صهريج محملة بالبنزين انقلبت على الطريق الدولي السريع (منطقة العلوية) غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما ادى الى احتراقها بالكامل ومصرع سائقها وهو من أهالي محافظة البصرة جنوبي البلاد".

وأشار المصدر الى أن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق، فيما قامت دوريات الطرق الخارجية بإجراء اللازم بعد انقطاع الطريق الدولي نتيجة الحريق".