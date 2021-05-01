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مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-05-01T17:25:09+0000
مصرع واصابة 7 اشخاص بحادث سير مروع في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع واصابة سبعة أشخاص بحادث سير في اطراف ناحية تلول الباج التابعة لقضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وقال مدير ناحية تلول الباج حاتم طلك الشمري لوكالة شفق نيوز، ان صهريجاً دهس مركبة على طريق بغداد – موصل على بعد 2 كم جنوب الناحية، وأدى إلى مصرع ثلاثة اشخاص واصابة اربعة اخرين بجروح خطرة.

واضاف انه تم نقل جثث الضحايا والجرحى الى المستشفى فيما فرضت السلطات الامنية والمرورية طوقا حول مكان الحادث.

 وتشهد محافظات عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب انهيار وتضرر منظومة الطرق او عدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

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