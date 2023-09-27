مصرع واصابة 4 عناصر أمن بحادث دهس جراء اقتحام شاحنة كبيرة لنقطة تفتيش قرب بغداد (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمصرع واصابة 4 عناصر من القوات الامنية بحادث دهس جراء اقتحام شاحنة حمل كبيرة لنقطة تفتيش قرب العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن منتسباً بالحشد الشعبي لقي حتفه وأُصيب اثنان آخران من شرطة سيطرة شؤون السيطرات مع منتسب آخر من شرطة النفط بسبب دخول سيارة حمل نوع "تريلة" على مدخل سيطرة "الصقور" عند نقطة التفتيش الفاصلة بين بغداد والأنبار، و بالاتجاه الخاطئ

وأشار الى تضرر عدد من العجلات الحكومية الخاصة بالسيطرة.