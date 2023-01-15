مصرع واصابة 4 أشخاص بحادثين في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بحوادث متفرقة في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 38 عاما ويعمل في مولد كهربائي اهلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار توفي نتيجة تلقيه صعقة كهربائية أثناء العمل".

واضاف المصدر، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع في منطقة ابو غار جنوب غربي المحافظة نتيجة انقلاب عجلة نوع (بيك آب)، حيث أدى الحادث لوفاة سائق العجلة واصابة إثنين آخرين كانوا برفقته".