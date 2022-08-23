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مصرع واصابة 3 مدنيين بحادثي سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-08-23T08:29:32+0000
مصرع واصابة 3 مدنيين بحادثي سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بمصرع واصابة ثلاثة أشخاص بحادثي سير منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً لقي مصرعه بانقلاب عجلته على طريق بغداد – كركوك في أطراف ناحية العظيم، شمالي ديالى"، مبينا أن "جثة الضحية نقلت إلى الطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

على الصعيد ذاته، ذكر المصدر أن "مدنيين اثنين أصيبا بحادث تصادم عدد من العجلات على طريق كنعان - بعقوبة شرقي ديالى"، مبيناً أن "المصابين نقلا الى مستشفى بعقوبة العام لتلقي العلاجات اللازمة".

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