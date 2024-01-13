مصرع واصابة 20 شخصاً بحوادث متفرقة في محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بمصرع واصابة 20 شخصاً بحوادث متفرقة في محافظات عراقية عدّة.

وقال مصدر في نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب الخامس بجروح خطيرة نتيجة اصطدام سيارة صالون بشاحنة في منطقة شريخان بالموصل".

وفي الموصل أيضا، أصيب 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة، نتيجة حادث عنيف قرب المدخل الجنوبي لمدينة الموصل.

والى بابل، لقيت امرأة مصرعها وأصيب 6 آخرون إثر انقلاب سيارة نوع كيا في تقاطع الإسكندرية شمالي الحلة.

وفي ديالى أبلغ، مصدر أمني وكالة شفق نيوز، باصابة شخصين جراء احتراق مخبز في قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا وابنه اصيبا بحروق بليغة جراء احتراق مخبز يعود لهم في قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة".

وبين المصدر ان "سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة، ما تسبب باندلاع حريق"، مشيرا الى ان "فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق، فيما نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات والإسعافات اللازمة".

وفي كركوك، لقي شخصين مصرعهما واصيب آخر، بحادث سير بين داقوق و تازة، بحسب مصدر أمني هناك.