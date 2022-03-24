سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصرع واصابة 17 شخصاً بحوادث مرورية في بغداد واربع محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-03-24T05:53:32+0000
مصرع واصابة 17 شخصاً بحوادث مرورية في بغداد واربع محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، عن مصرع واصابة 17 شخصاً في خمسة حوادث مرورية بمناطق متفرقة من العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "سجلت وقوع حادث انقلاب عجلة نوع (نيسان سني) على طريق كركوك - بغداد (قضاء داقوق) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وخروجها عن المسار ومن ثم سقوطها من أعلى الجسر، ما أدى الى مصرع 3 أشخاص على الفور كانوا يستقلون العجلة".

وأضافت المديرية أنها "سجلت حادث انقلاب عجلة في محافظة القادسية (على الطريق الديوانية - قضاء السنية) نوع بيك اب بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها نحو الكتف الترابي وادى إلى انقلابها، ما أدى الى مصرع شخصين على الفور وإصابة ثلاثة اخرين كانوا داخلها".

كما وقع، وفق البيان، "حادث اصطدام في محافظة ذي قار على الطريق السريع (البصرة - القادسية ) قرب قاعدة الإمام علي(ع) الجوية بين مركبتين أحدهما نوع شوفرليت سوبر بان والثانية نوع مارسيدس بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى، ما أدى الى مصرع شخص واصابة 4 اخرين".

وتابع بيان المديرية العامة للمرور أن "حادث انقلاب عجلة نوع هونداي سنتافيا سجل في مدينة بغداد من أعلى طريق الخط السريع (النهضة- وزارة المالية) بسبب السرعة الشديدة وتعاطي المسكرات، ما أدى الى إصابة السائق وحدوث اضرار ماديه جسيمه بالسياج الأمني من دون وفيات، فيما وقع حادث اصطدام في محافظة صلاح الدين ناحية اشور بين مركبتين الأولى نوع كورلا والثانية نوع تويوتا كراون بسبب الاستدارة الخاطئة من المركبة الأولى ما أدى الى إصابة 3 اشخاص من دون تسجيل وفيات".

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

في بغداد .. القبض على تاجر عملة مزيفة بحوزته آلاف الدولارات منها

Date: 2020-08-15 13:32:20
في بغداد .. القبض على تاجر عملة مزيفة بحوزته آلاف الدولارات منها

مصابون بإشتباكات بين محتجين وقوات امنية وسط بغداد

Date: 2020-10-25 09:03:11
مصابون بإشتباكات بين محتجين وقوات امنية وسط بغداد

توجيه ضربتين جويتين لداعش في بغداد

Date: 2022-01-12 21:03:31
توجيه ضربتين جويتين لداعش في بغداد

بغداد وكركوك.. تفكيك عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية والعملة المزيفة والمواد المخدرة

Date: 2021-05-05 08:50:20
بغداد وكركوك.. تفكيك عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية والعملة المزيفة والمواد المخدرة

مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحوادث متفرقة في بغداد

Date: 2021-05-25 07:25:12
مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين بحوادث متفرقة في بغداد

لأسباب مجهولة.. أجهزة الأمن تدخل حالة الإنذار في بغداد

Date: 2020-10-09 18:56:44
لأسباب مجهولة.. أجهزة الأمن تدخل حالة الإنذار في بغداد

إحباط مخطط لاستهداف زوار شيعة في بغداد

Date: 2021-09-14 16:11:51
إحباط مخطط لاستهداف زوار شيعة في بغداد