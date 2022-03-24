مصرع واصابة 17 شخصاً بحوادث مرورية في بغداد واربع محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، عن مصرع واصابة 17 شخصاً في خمسة حوادث مرورية بمناطق متفرقة من العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "سجلت وقوع حادث انقلاب عجلة نوع (نيسان سني) على طريق كركوك - بغداد (قضاء داقوق) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، ما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المركبة وخروجها عن المسار ومن ثم سقوطها من أعلى الجسر، ما أدى الى مصرع 3 أشخاص على الفور كانوا يستقلون العجلة".

وأضافت المديرية أنها "سجلت حادث انقلاب عجلة في محافظة القادسية (على الطريق الديوانية - قضاء السنية) نوع بيك اب بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، ما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة وانحرافها نحو الكتف الترابي وادى إلى انقلابها، ما أدى الى مصرع شخصين على الفور وإصابة ثلاثة اخرين كانوا داخلها".

كما وقع، وفق البيان، "حادث اصطدام في محافظة ذي قار على الطريق السريع (البصرة - القادسية ) قرب قاعدة الإمام علي(ع) الجوية بين مركبتين أحدهما نوع شوفرليت سوبر بان والثانية نوع مارسيدس بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى، ما أدى الى مصرع شخص واصابة 4 اخرين".

وتابع بيان المديرية العامة للمرور أن "حادث انقلاب عجلة نوع هونداي سنتافيا سجل في مدينة بغداد من أعلى طريق الخط السريع (النهضة- وزارة المالية) بسبب السرعة الشديدة وتعاطي المسكرات، ما أدى الى إصابة السائق وحدوث اضرار ماديه جسيمه بالسياج الأمني من دون وفيات، فيما وقع حادث اصطدام في محافظة صلاح الدين ناحية اشور بين مركبتين الأولى نوع كورلا والثانية نوع تويوتا كراون بسبب الاستدارة الخاطئة من المركبة الأولى ما أدى الى إصابة 3 اشخاص من دون تسجيل وفيات".