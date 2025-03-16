مصرع واصابة 16 مدنياً بحوادث سير متفرقة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الأحد، بمصرع وإصابة 16 مدنيا بحوادث سير متفرقة في المحافظة خلال ساعات فقط.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مدنيا لقي مصرعه وأصيب 8 اخرون بحادث سير فجر اليوم على طريق بغداد -ديالى، قرب منطقة الغالبية، فيما لقي شاب مصرعه اثر اصطدام دراجته النارية بسيارة وانحرافها صوب عمود كهرباء في منطقة حمرين شمال شرقي ديالى"، لافتا الى أن"شخصين داخل السيارة أصيبا بجروح".

وأضاف أن "4 مدنيين آخرين بينهم شابين يستقلان دراجة نارية، اصيبوا بجروح متفاوتة أثر حادثي سير في أطراف قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى".