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مصرع واصابة 12 شخصا بحوادث سير متفرقة في أربع محافظات عراقية

Category: أمـن

Date: 2022-09-08T05:29:42+0000
مصرع واصابة 12 شخصا بحوادث سير متفرقة في أربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن مصرع واصابة ١٢ شخصاً بحوادث سير في أربع محافظات عراقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حادث اصطدام وقع في محافظة صلاح الدين على الطريق العام (بغداد- سامراء- ناحية الاسحاقي) بالقرب من (طريق كبان)، بين مركبة نوع (دايو) والمركبة الثانية نوع ( كيا بنكو- حمل ) بسبب عدم الانتباه، مما ادى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اربعة آخرين".

وأفاد البيان بوقوع "حادث انقلاب لمركبة (سازدة بيك اب حمل) في محافظة المثنى / طريق السماوة السريع، بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة ما أدى إلى انحرافها على الكتف الترابي" مبينا أن " الحادث أدى إلى وفاة شخص واحد وإصابة آخر"٠

كما اورد البيان "حادث اصطدام في محافظة واسط بين مركبتين قرب الجسر الأخضر، الأولى نوع ستاركس والثانية نوع كوستر بسبب عدم الانتباه، وأدى الحادث إلى اصابة شخصين".

كما أشار البيان "وقوع حادث دهس، في محافظة البصرة، في بداية جسر الانتفاضة، عبر مركبة نوع تويوتا، وذلك بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه"، مبينا أن "الحادث أدى إلى وفاة شخص واحد".

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